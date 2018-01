POZZUOLI– Nel campionato di serie C2 futsal continua l’incredibile striscia vincente del Real Pozzuoli. La squadra del presidente Pastore viaggia a vele spiegate: il successo contro l’ostico Chiaiano, “matato” con un secco 2-0, porta i flegrei a +8 sulle inseguitrici.

IL MATCH-Sotto al sole splendente al Real Pozzuoli Sporting Club si affrontano per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C2 Real Pozzuoli ed Atletico Chiaiano. Mister D’Alicandro non può ancora contare al 100% su Del Giudice che però rientra in panchina, spazio dunque a Scognamiglio che tra i pali ha ben figurato nelle ultime giornate. Dinanzi a lui a comporre lo starting five Atrio, Testa, Cacace ed Ursomanno. Il Real parte subito col piglio giusto e trova spesso la conclusione verso la porta avversaria ma l’estremo difensore Iannone è decisamente in giornata. Il portiere ospite è super in più occasioni nel primo tempo. Ci prova Daniele, ma soprattutto Cacace ed Ursomanno ma Iannone è a tratti miracoloso e quando non ci arriva lui è il palo a salvare il Chiaiano, come in occasione della punizione di Cacace. Il muro difensivo ospite regge fino all’intervallo. Comincia la ripresa ed il copione non cambia. I puteolani spingono per trovare il vantaggio, facendo girare bene il pallone, ma il Chiaiano resiste. Crolla il muro nero al minuto 11 della ripresa. È Capitan Atrio a far gridare di gioia i supporter locali. Il vantaggio dà ulteriore consapevolezza ai padroni di casa. Il Chiaiano ha tuttavia una buona occasione per pareggiare ma Scognamiglio fa buona guardia. Nel finale arriva anche il 2 a 0 targato Testa che chiude definitivamente i giochi. La marcia verso la C1 prosegue. Ora i punti totalizzati sono ben 37 su 39 a disposizione, con il distacco dalla seconda (Ciro Vive) che resta invariato a +8. Settimana prossima il match sul campo del C.U.S. Napoli, 7 un nuovo ostacolo sul cammino della squadra puteolana verso la promozione.

Real Pozzuoli 2-0 Atletico Chiaiano

Real Pozzuoli: Del Giudice, Scognamiglio, Testa, Molino, Atrio, Pepi, Caiazzo, Prencipe, Daniele, Ursomanno, Cacace, Trincone. All.: Gigi D’Alicandro.

Atletico Chiaiano: A. Iannone, Manzo, Montuori, Crisci, Mandragora, Serraro, Mariano, F. Iannone, Paullo, Fini io, Di Benedetto, Iorio. All.: Gennaro Paolella.

Marcatori: 11′ s.t. Atrio (RP), 30′ s.t. Testa (RP)