POZZUOLI – Real Pozzuoli, oggi con l’Olympique Sinope per raggiungere la finale

Il grande giorno è arrivato. Questo pomeriggio la prima di due sfide che dividono il Real Pozzuoli dal successo in Coppa Campania, primo grande obiettivo da centrare in questa stagione per renderla memorabile come accadde nel 2016 quando il Real vinse Coppa e Campionato in D. Oggi con l’Olympique Sinope, ottava in classifica nel girone A di C2, il primo di due ostacoli da superare. Un ostacolo da sormontare insieme al caloroso pubblico flegreo, come già fatto proprio in quel Palazzetto a Cercola in quella splendida serata che regalò la Coppa Campania in D. Oggi, ancora una volta al Pala Cercola alle ore 19:00, per scrivere il primo capitolo di un’altra, si auspica, bellissima favola da raccontare. Real Pozzuoli VS Olympique Sinope è più di una semplice partita. Non basteranno tatticismi, serviranno uomini veri, pronti a dare tutto per la maglia e la città che rappresentano. Mister D’Alicandro dovrà rinunciare agli squalificati Cacace e Trincone i quali presenzieranno in tribuna per sostenere i propri compagni, pronti a scendere in campo sabato nell’eventuale finale. Recuperato invece Lo Monaco dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco nelle ultime settimane. Si preannuncia uno spettacolo indimenticabile. Che sia una notte magica all’insegna dello sport e del fairplay.