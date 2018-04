POZZUOLI– È tutto pronto per la festa promozione in casa Real Pozzuoli. Un altro importante traguardo si appresta a raggiungere la squadra del presidente Gennaro Pastore che, reduce dal double coppa-campionato ottenuto due anni fa, ora si appresta a fare un ulteriore salto di categoria: un’altra partita, l’ennesima di un torneo dominato, e per i leoni puteolani, infatti, si spalancheranno le porte della C1. Contro il Massa Vesuvio basta un pareggio, al Real Pozzuoli Sporting Club di Via Campana l’appuntamento è per domani alle ore 15.

CAMPIONATO DOMINATO– La squadra guidata da Luigi D’Alicandro ha ottenuto finora 18 vittorie su 20 incontri, una vera e propria cavalcata trionfale come suggeriscono le statistiche. Il Massa Vesuvio dal conto suo è invece a caccia di punti playoff. Sembra una gara insidiosa ma i gialloblù, e tutto l’ambiente, vogliono sfruttare il primo match point a disposizione e festeggiare una meritata promozione.