POZZUOLI – Ennesima vittoria del Real Pozzuoli: a Fratta grande futsal

Ennesima vittoria, la 14esima per l’esattezza, per un Real Pozzuoli che a Fratta mette in mostra un grande futsal e dimostra ancora una volta di essere la squadra schiacciasassi del girone. Eppure il Real arriva sul campo dell’Atletico Frattese con assenze importanti, le

quali potrebbero pesare molto considerata la caratura dell’avversario, mancano infatti Atrio, Daniele, Lo Monaco e Caiazzo. D’Alicandro aggrega alla squadra gli under Iudici e Ambrosio alla prima convocazione in prima squadra e le scelte appaiono quasi obbligate:

Del Giudice, Testa, Ursomanno, Cacace e Trincone formano il quintetto iniziale. Le prime due occasioni sono del Real con Trincone ed Ursomanno che provano ad impensierire l’estremo difensore di casa. Al minuto 8 Ursomanno é provvidenziale a salvare sulla linea, contropiede e conclusione di Cacace che però termina fuori di poco. Il Real è in

palla, ma ecco giungere il gol dei nero stellati. È il talentuoso D’Argenzio ad infilzare Del Giudice con una conclusione divenuta velenosa in seguito ad una deviazione. Il gol non scalfisce l’animo dei leoni. Ruggiscono gli ospiti con Trincone la cui bella conclusione

viene neutralizzata ottimamente dal portiere avversario. Dopo il portiere si mette anche la sfortuna: Ursomanno colpisce il palo al 14′, al 17′ Cacace fa tremare la traversa con una conclusione violenta. È il momento migliore del Real ma come spesso accade nel

futsal la beffa è dietro l’angolo. Al 20′ Somaripa recupera in pressing la sfera, si invola verso la porta e realizza il 2 a 0 con una bella conclusione. Sembra un doccia gelata, ma il Real non molla. Azione insistita dei leoni ed alla fine è capitan Testa a riaprire la

gara. È il 24′ ed iniziano 5 minuti da sogno per il Real, da incubo per la Frattese. Al 26′ diagonale vincente di Trincone che trova il gol meritato dopo un ottimo primo tempo. L’operazione remuntada viene ultimata da Cacace al 29′ che dal dischetto del tiro libero insacca all’incrocio. Nel recupero la Frattese colpisce la traversa, ma resiste il vantaggio gialloblú. Comincia la ripresa ed inizia al meglio per il Real con Ursomanno che segna e può regalare l’ennesimo inchino ai propri supporters. All’8′ il salvataggio sulla linea di

Ursomanno é come un gol. Il Real conduce senza troppi patemi d’animo, la Frattese prova a reagire con l’orgoglio. La reazione però è neutralizzata dal Real, che si difende senza troppi rischi. Al 20′ Cacace potrebbe trovare la doppietta ma non riesce a realizzare il

tiro libero. Ci riprova poco dopo, questa volta è gol. 5 a 2 Real che vola sulle ali del talento del suo numero 10, inafferrabile anche quest’oggi. La Frattese si gioca la carta del portiere di movimento. Trincone dalla propria linea difensiva ci prova a porta sguarnita, ma

il palo gli nega quello che sarebbe stato un eurogol. Ecco riproporsi la legge più dura e antica di questo sport: gol mangiato, gol subito. La Frattese sfrutta il portiere di movimento e con Paolillo mette in rete il pallone che accende gli ultimi minuti. L’arbitro concede due

minuti di recupero. La Frattese ci prova ancora e con Somaripa segna

nuovamente. Un gol utile per accorciare le distanze, ma non cambia la sostanza, il Real vince ancora. Il Futsal visto ieri è un futsal fatto di programmazione, progetto, sacrificio, sudore. La squadra vista ieri in campo non è un accozzaglia di singoli, ma un gruppo solido, unito, che si trova a meraviglia e si muove con sincronismo perfetto come il

meccanismo di un orologio svizzero, a prescindere dai suoi interpreti. Merito delle scelte oculate della società di dare continuità al progetto. Merito di mister D’Alicandro, condottiero superbo. Merito di una squadra fatta da grandi calcettisti, ma soprattutto da grandi

uomini. Avanti Real, senza sosta, la meta è vicina.

COMUNICATO STAMPA UFFICIO STAMPA REAL POZZUOLI

ATLETICO FRATTESE 4-5 REAL POZZUOLI

ATLETICO FRATTESE: Cammisa, Longobardi, Paolillo, Vitale, D’Argenzio,

Somaripa, Torelli, Lanzetta, Cesaro, Crispino, Di Lorenzo, Pezzullo.

All. Vincenzo Gennarelli.

REAL POZZUOLI: Del Giudice, Ciotola, Iudici, Prencipe, Testa, Pepi,

Molino, Ursomanno, Cacace, Trincone, Ambrosio. All.: Luigi D’Alicandro.

Marcatori: 1T: 9′ D’argenzio, 20′ Somaripa, 24′ Testa, 26′ Trincone

29′ Cacace – 2T: 1′ Ursomanno, 27′ Cacace, 29′ Paolillo, 32′ Somaripa

Ammoniti: Vitale, Torelli, D’Argenzio – Testa

Espulsi: /