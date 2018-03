NAPOLI- Non fallisce l’appuntamento con la vittoria il Real Pozzuoli che sul campo del Real Amicizia si impone con un roboante 8 a 3 avvicinandosi ulteriormente alla vittoria del campionato e dunque alla C1, che ora dista soltanto 1 punto. Una vittoria bella, meritata, ottenuta con un grande gioco corale. I leoni sono scesi in campo per vincere e non hanno deluso le aspettative nonostante dinanzi ci fosse un Real Amicizia alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza.

LA GARA – Veniamo alla cronaca dell’incontro. Mister D’Alicandro lancia dal primo minuto il quintetto composto da Del Giudice, Testa, Atrio, Cacace e Ursomanno. Dopo 13 minuti è Trincone a regalare il vantaggio ai suoi. Il Real Amicizia reagisce prontamente con una bella punizione di Ranucci che termina in rete. Il desiderio di vittoria del Real è troppo forte. Sale in cattedra Cacace che trova un gol delizioso. Al 28′ grande azione del Real che segna con Trincone. L’inizio della ripresa è da incubo per i padroni di casa, da sogno per la formazione ospite. Nel giro di 7 minuti segnano Cacace, Ursomanno, Testa e Daniele ed al 7′ il risultato è di 7 a 1 per i puteolani. Il Real Amicizia è alle corde ma al 9′ accorcia le distanze. I gialloblú tengono bene il campo senza concedersi inutili rischi, continuando a tessere trame di gioco molto interessanti. Ciò nonostante al 23′ il Real Amicizia segna ancora con Ranucci. Nel finale esordio per il giovanissimo Ambrosio (2001) che subito si fa trovare pronto e sfiora il gol di un soffio, ma la sua giornata resta comunque indimenticabile. Gloria anche per Del Giudice bravissimo a neutralizzare un calcio di rigore proprio nei minuti finali. Nel recupero marcatura di Ursomanno servito perfettamente da Molino per l’8 a 3. Altra nota lieta l’assist del giovane Molino, assieme al ritorno in campo di Pepi dopo un piccolo intervento che lo aveva tenuto lontano dal campo per qualche settimana.

Trionfa il Real, ad 1 punto dalla matematica promozione in C1, quando ne restano 12 a disposizione. Sabato 7 aprile alle ore 15 tutti a sostenere il Real Pozzuoli in quella che potrebbe essere una giornata storica per il Futsal puteolano.

TABELLINO REAL AMICIZIA 3-8 REAL POZZUOLI

REAL AMICIZIA: Magliacano, Costagliola, Bellico, Salierno, Narducci, Ippolito, Aliano, Carbone, Ranucci, Stasino, Stanzione, Lucerino. ALL: Grieco.

REAL POZZUOLI: Del Giudice, Iudici, Prencipe, Atrio, Testa, Pepi, Molino, Ursomanno, Cacace, Trincone, Ambrosio, Daniele. ALL: D’Alicandro.

Marcatori: 1T: 13′ e 28′ Trincone, 20′ Ranucci, 22′ Cacace – 2T: 1′ Cacace, 3′ e 31′ Ursomanno, 5′ Testa, 7′ Daniele, 9′ Ranucci, 23′ Carbone.