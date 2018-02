TORRE DEL GRECO –

A Torre Del Greco si affrontano per la 18esima giornata di Serie C2 Girone B la penultima della classe, il Torre Del Greco Futsal, e la prima Real Pozzuoli. I puteolani, che vogliono tornare a vincere dopo lo stop interno, si schierano con Del Giudice, Atrio, Testa, Trincone e Cacace. A partire meglio sono i padroni di casa che dopo soli 6 minuti conducono per 2 a 0 grazie ai gol di Mennella e Marino. Le due sberle svegliano il Real che ora diventa padrone del campo. Cacace mette a segno il primo gol in quello che sarà per lui un sabato da ricordare quando il cronometro segna i 7 minuti.

Il Real attacca, la gara è maschia, i falli sono tanti. Tra i corallini si fanno espellere prima il portiere Longobardi (dalla panchina) per comportamento antisportivo, poi Paolella per un fallo da rosso diretto. Al 20′ il Torre Del Greco Futsal commette il sesto fallo. Cacace dal dischetto si lascia ipnotizzare. Gioia del gol solo rimandata. Al 26′ il 10 accende il turbo. Imprendibile l’attaccante per i difensori avversari che provano a strattonarlo in maniera vana. Cacace, dopo essere sgusciato via, conclude ottimamente sigla il 2 a 2.

Nemmeno il tempo di tornare a centrocampo che Cacace segna ancora un altro gol capolavoro, portando i suoi sul 3 a 2. Ad inizio ripresa i padroni di casa provano ad impensierire Del Giudice che però è attento. Si fa vedere anche il Real con Cacace e Daniele le cui conclusioni sono però imprecise. I ritmi sono alti, si lotta soprattutto in mezzo al campo, con sprazzi di grande futsal con le giocate meravigliose di Mennella e Di Donna da una parte, Cacace e compagni dall’altra.

Al 20′ il gioco si ferma per 6 minuti per consentire le cure a Lino Caiazzo infortunato. Al 26′ può riprendere finalmente la sfida. Riprende perfettamente per il Real. Prencipe se ne va di gran classe con la suola, mette a sedere a terra il portiere avversario ed è gol. 4 a 2. Non è ancora finita. Marino al 29′ riapre i giochi. Del Giudice è miracoloso al 32′. Dall’altra parte, pochi secondi dopo, Cacace segna il gol del 5 a 3. La gara deve terminare però al 38′ considerati gli 8 minuti di recupero, pertanto accade ancora di tutto al 35′ la Turris, con il portiere di movimento, per poco non viene trafitta da Del Giudice che colpisce il palo calciando dalla distanza. Dal possibile 6 a 3 al 5 a 4 con il gol ancora di Marino. Manca ormai pochissimo. Il Real ottiene un fallo. Cacace mette la palla all’incrocio trasformando perfettamente il tiro libero. Triplice fischio. Il Real Pozzuoli esce vittorioso dal centro sportivo Cavallo di Torre del Greco. Il Real resta a +8. Ora testa al Monello Boys.

TORRE DEL GRECO FUTSAL 4-6 REAL POZZUOLI

Torre del Greco Futsal: Di Donna, Bracciale, Mennella, Rubino, Marino, Iervolino, Pomposo, Scarfogliero, Paolella, Formisano, Zurolo, Longobardi

Real Pozzuoli: Del Giudice, Scognamiglio, Atrio, Prencipe, Testa, Caiazzo, Pepi, Molino, Cacace, Trincone, Daniele. All.: Luigi D’Alicandro.

Marcatori: 1T: 4′ Mennella, 6′ Marino, 7′, 26′ e 27’Cacace C 2T: 26′ Prencipe, 29′ e 37′ Marino, 33′ e 38′ Cacace

Ammoniti: Di Donna, Iervolino, Marino, Longobardi ?C Testa, Prencipe

Espulsi: Longobardi, Paolella