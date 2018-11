POZZUOLI – «Con il Capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli abbiamo stabilito che l’anno prossimo faremo un’esercitazione di evacuazione sul territorio con una parte della popolazione. Ci sarà un tavolo permanente presso la Regione Campania che pianificherà le varie iniziative e organizzerà incontri periodici nei vari comuni della zona rossa. Nel frattempo i Campi Flegrei continuano ad essere monitorati costantemente, con sistemi all’avanguardia, e non ci sono variazioni significative, come ci hanno detto i tecnici dell’Ingv e in particolare la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano Francesca Bianco. Continueremo ad informare i nostri cittadini sullo stato di attività della caldera dei Campi Flegrei, consapevoli che il bradisismo è un fenomeno naturale presente da millenni su questo territorio e con esso bisogna convivere». Lo ha detto il sindaco Vincenzo Figliolia al termine dell’incontro che si è tenuto oggi a Pozzuoli con i vertici nazionali della Protezione Civile e i rappresentanti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

RIUNIONE TECNICA – L’incontro con la cittadinanza era stato stato programmato lo scorso anno, in occasione della venuta a Pozzuoli di Angelo Borrelli su sollecitazione del sindaco. La collaborazione con il Dipartimento e la pianificazione delle attività di protezione civile saranno costanti. «Ringrazio il dottor Borrelli che ha mantenuto gli impegni ed oggi è stato qui con il suo staff nonostante le emergenze che ci sono nel Paese – ha aggiunto il primo cittadino -. La nostra priorità è dare risposte ai cittadini e mettere in pratica ogni utile iniziativa per tranquillizzare la popolazione». Prima dell’incontro con la cittadinanza c’è stata una riunione tecnica con i sindaci della zona rossa dei Campi Flegrei assieme alle autorità locali di Protezione Civile e ai rappresentanti della Prefettura e della Regione Campania. «La giornata di oggi è stata l’occasione per aggiornare il territorio sullo stato del vulcano dei Campi Flegrei e condividere il modello di intervento nazionale, ottimizzando il raccordo delle attività e dei compiti di pianificazione relativa all’area flegrea tra le diverse componenti del sistema di protezione civile oltre che per fare il punto sulle attività in corso e su quelle da programmare nei prossimi mesi» ha dichiarato Angelo Borrelli.