POZZUOLI – Bilancio positivo dei festeggiamenti nei Campi Flegrei dove nella notte di San Silvestro non si sono registrati casi di particolare gravità durante festeggiamenti. Infatti nel bilancio dei 35 feriti, giunti negli ospedali di Napoli e provincia, non ci sarebbe nessuno proveniente da Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Monte di Procida. In totale sono 13 i feriti registrati in tutta la provincia, dato fortunatamente inferiore rispetto agli anni passati. Un bilancio positivo che testimonia come appelli, campagne di prevenzione e sensibilizzazione associate ai numerosi sequestri effettuati dalle forze dell’ordine nei giorni scorsi abbiano dato buoni frutti.