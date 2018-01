TORRE ANNUNZIATA – Durante un’attività antidroga condotta nell’ultimo bimestre del 2017 (novembre e dicembre) e nei primi giorni dell’anno corrente, i carabinieri di Torre Annunziata hanno sequestrato: 26 Kg di marijuana per un valore di circa 200 mila euro; 506 grammi di cocaina per un valore di circa 35 mila Euro e di poter arrestare in flagranza 17 persone. L’ultimo arresto è stato eseguito nella serata del 9 gennaio 2018, in Ottaviano, dove veniva tratto in arresto Angelo Oppio (nato a Torre Annunziata, classe ’63 e residente a Boscoreale, pregiudicato) per detenzione ai fini di spaccio di 420 grammi di cocaina. Lo stesso veniva bloccato a borda della propria autovettura e corso perquisizione personale e veicolare, veniva rinvenuta la sostanza stupefacente. Le attività di contrasto hanno visto come comuni maggiormente coinvolti ed interessati quelli di: Torre Annunziata, Boscoreale, Poggiomarino, Terzigno ed Ottaviano.