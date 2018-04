NAPOLI – Servizi antidroga dei Carabinieri della Stazione di Marianella effettuati questa notte a Chiaiano. Tra il quartiere napoletano e la cittadina nell’immediato hinterland a Nord del capoluogo campano i Carabinieri hanno arrestato Salvatore Scognamiglio, un 27enne di via Emilio Scaglione, e Vincenzo Iaccarino, 22 anni, di Mugnano, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Denunciata in stato di libertà una 27enne di via Emilio Scaglione. Nel corso di un servizio antidroga i militari dell’Arma hanno bloccato Scognamiglio mentre, accompagnato dalla donna, cedeva una confezione da 2 grammi di marijuana a un assuntore della zona. Tutti sono stati immediatamente bloccati e trovati in possesso di altre 5 confezioni di marijuana e della somma di 1.710 euro ritenuta provento di spaccio.

LA DROGA – A seguito di approfondimenti i militari dell’Arma hanno identificato Iaccarino quale complice di Scognamiglio e lo hanno subito rintracciato. Sottoposto a perquisizione domiciliare, a Mugnano, é stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti complessivamente 1,4 kg. circa di marijuana ma anche bilancini, materiale per il confezionamento e una apparecchiatura per chiudere buste sottovuoto. Anche in questo caso è stato trovato denaro, 1500 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita. Gli arrestati sono stati tradotti a Poggioreale