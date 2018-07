POZZUOLI – La Virtus Basket Pozzuoli comunica di aver sottoscritto con Primaradio un accordo di esclusiva per le partite che la squadra disputerà nella prossima stagione in serie B Old Wild West. La storica emittente radiofonica puteolana, si è assicurata tutti i diritti in esclusiva: radiofonici, televisivi e web. Trasmetterà in diretta tutte le partite in Fm e web, mentre, in televisione attraverso un accordo con una importante e prestigiosa emittente televisiva della Campania.

“UN RITORNO AL PASSATO” – «Per noi questo è un ritorno al passato – dichiara Gino Conte, editore e direttore di Primaradio – Abbiamo seguito il basket puteolano sin dalla metà degli anni ’80, quando si chiamava Rimmel e poi Apl Puteoli. Giravamo l’Italia con gli strumenti tecnologici dell’epoca. Adesso riprenderemo a farlo con l’ausilio delle nuove tecnologie. Abbiamo deciso di sostenere in modo forte il progetto di Fulvio Palumbo che merita il massimo rispetto e gratitudine per quello che fa da anni da solo sul territorio. Siamo convinti che sostenere e promuovere lo sport è importante. Lo sport, ed in particolare il basket, ha un ruolo sociale che consente ai ragazzi di crescere in modo sano e responsabile – continua Gino Conte – Speriamo che, come noi, altri imprenditori vogliano sostenere questo tipo di iniziative».

LA PROGRAMMAZIONE – Nelle prossime settimane sarà comunicata tutta la programmazione che Primaradio in accordo con la Co.Ad. Pozzuoli metteranno in campo e che seguiranno nel corso del prossimo campionato le gesta di Errico e compagni. «Un importante passo in avanti per allargare la comunicazione della nostra società e di tutto il suo movimento – ha affermato il direttore generale Fulvio Palumbo – Siamo soddisfatti di aver sottoscritto l’accordo con Primaradio e l’editore Gino Conte, che da anni con serietà e professionalità seguono il basket a Pozzuoli».