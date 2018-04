POZZUOLI- La Virtus Basket Pozzuoli termina la sua lunghissima stagione di campionato, vincendo anche l’ultima gara di campionato, tra le mura amiche del Pala “Errico”, contro la Basket Sarno per 79-67. I puteolani chiudono con il 2°posto in classifica ed ora testa alla fase dei play off per tentare il salto di categoria. Molto bene per i granata Orefice e Dimitrov con 21 punti realizzati.

TABELLINO VIRTUS BASKET POZZUOLI VS BASKET SARNO 79-67

VIRTUS POZZUOLI: Orefice 21, Di Domenico ne, Innocente 16, Djenadic ne, Dimitrov 21, Iaccarino ne, Caresta 7, Errico ne, Mehmedoviq, Simeoli 7, Conforto, Loncarevic 8. All. Serpico

BASKET SARNO: Lalic 2, Maksimovic 5, De Matteis ne, Passavantilli 13, Sretenovic 2, Dunjic 16, Robustelli 4, Cvijic 14, Nappo 2, Kalanj 9. All. Vidac

Arbitri: Ricci di Caserta e Santoro di Maddaloni