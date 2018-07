POZZUOLI – La Co.Ad. Pozzuoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la riconferma in vista della prossima stagione con l’atleta Salvatore Francesco Errico. Per l’atleta originario di Pozzuoli è la settima stagione consecutiva che gioca con la Virtus. Classe 1990 per 198 centimetri l’ala forte flegrea nell’ultima stagione ha rivestito il ruolo di capitano.

LA CARRIERA – In carriera ha realizzato, finora, 3229 punti di cui ben 2484 con la casacca della Co.Ad.. La stagione in cui ha toccato il massimo è stata quella del 2012-’13 con 556 punti realizzati. Mentre, il massimo messo a segno in una partita è stato di 34. «Salvatore rappresenta la continuità del nostro programma – spiega Fulvio Palumbo, direttore generale della Co.Ad. – Un giocatore che è prima di tutto serio fuori dal campo e un professionista sul parquet. Ha dimostrato negli anni di giocare per questi colori con grande passione e determinazione. Siamo certi che l’esordio in serie B per lui sarà solo una formalità perché è un giocatore che in questa categoria se gioca ai suoi livelli può fare la differenza».

CURRICULUM GIOCATORE

17/18 Serie C

Virtus Pozzuoli (484)

16/17 Serie C

Virtus Pozzuoli (310)

15/16 Serie C

Virtus Pozzuoli (458)

14/15 Serie C

Virtus Pozzuoli (301)

13/14 DNC

Virtus Pozzuoli (375)

12/13 Serie C Regionale

Virtus Pozzuoli (556)

11/12 DNC

Virtus Monte di Procida (348)

10/11 Serie B Dilettanti

Dicearchia Pozzuoli (323)

09/10 Serie B Dilettanti

Dicearchia Pozzuoli (74)