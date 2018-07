POZZUOLI – La Co.Ad. Pozzuoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la riconferma del playmaker Mario Caresta per la prossima stagione in serie B. Giocatore duttile ma soprattutto molto determinato è stato tra gli artefici nell’ultima stagione per la promozione in serie cadetta. “La sua riconferma rappresenta la continuità su un prodotto del nostro vivaio su cui scommettiamo molto- spiega Fulvio Palumbo, direttore generale del club puteolano -. Caresta ha iniziato a giocare nel nostro settore giovanile partendo dal mini basket per, poi, arrivare fino alla serie B che giocherà la prossima stagione. Un regista che nelle ultime due stagioni ha avuto notevoli miglioramenti ma che deve ancora crescere tecnicamente”. Due anni fa la società lo cedette in prestito a Monte di Procida dove ha iniziato a farsi le ossa. Mentre, nell’ultimo campionato grazie anche ai consigli di Paolo Pepe, ex play di Napoli Basket e Puteoli, si è dimostrato un regista che anche in serie B può dire la sua.