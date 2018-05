POZZUOLI – Obiettivo serie B per la Co.Ad. Pozzuoli. La formazione flegrea questo fine settimana sarà impegnata nelle fasi nazionali play off per la promozione in serie cadetta. Questo venerdì (ore 18,30) giocherà in campo neutro sul parquet del palasport Ponte Grande di Ferentino contro il Basket Corato. La vincente di questa gara, poi, giocherà domenica 3 giugno contro l’Ubs Foligno, mentre, la perdente affronterà gli umbri il giorno prima.

LA VIGILIA – «Siamo rimaste dodici squadre in tutta Italia per la promozione in serie B e ne passano solo cinque -spiega Mauro Serpico, coach della Co.Ad. Pozzuoli- Io mi aspetto una gara tutta cuore e grinta da parte della mia squadra e quel piccolo di energia che è rimasto. Perché consideriamo che stiamo lavorando da agosto scorso e quindi c’è la stanchezza sia fisica che mentale. Affronteremo le squadre più forti di ogni regione. Alla fine queste gare le vincono le formazioni che fanno meno errori e arrivano più lucidi ai minuti finali. Perché se riesci ad essere attaccato alla squadra e a giocare un match combattuto alla fine chi ragiona di più vincerà. Il Basket Corato è il roster favorito perché annovera molti giocatori che hanno vinto campionati di serie C e B, oltre a stranieri forti e un tecnico preparato. Loro sono arrivati primi in Puglia e si conosce bene l’aspetto tecnico del campionato pugliese. Però questo non vuol dire nulla, perché noi dovremo essere molto più bravi a farli impegnare di più per farli vincere. Non andremo a fare una passeggiata sia chiaro, siamo reduci da un play off regionale dove in cinque partite ne abbiamo perso solo una. Siamo soddisfatti perché per noi è stato un anno strepitoso. E’ il terzo anno che arriviamo ai play off nazionali e il quarto di fila che centriamo la post season regionale. Ce lo meritiamo dopo tanti sacrifici e due finali perse negli ultimi anni: vogliamo provare a coronare il nostro sogno. La determinazione e il cuore dovranno sopperire all’eventuale stanchezza. Dobbiamo per questo scendere in campo concentrati e con la positività di fare bene e riuscire a vincere come abbiamo dimostrato con Bellizzi e Angri. Ce la giochiamo alla pari. Speriamo di portare di nuovo Pozzuoli nel basket che conta».

GLI AVVERSARI – Il Basket Corato ha chiuso primo nel campionato pugliese con 48 punti (24 vittorie e 6 sconfitte). E’ guidato da Marco Verile, un tecnico molto preparato ed esperto. Il miglior marcatore è l’ala forte Bagdonavicius Benas autore di 512 punti, una media di 17 a gara. Ma molto temibili anche il play Stella, le altre tre ali forti Sgrò, Cicivé e Morresi, le guardie Castoro e Amendolagine, ed infine l’ala piccola Bricis.

ROSTER E ARBITRI – Basket Corato: Morresi, Stella, Sgrò, D’Imperio, Castoro, Cipri, D’Introno, Cicivè, Di Bartolomeo, Amendolagine, Bagdonavicius, Bricis. All. Verile; Co.Ad. Pozzuoli: Orefice, Innocente, Di Domenico, Mehmedoviq, Longobardi, Dimitrov, Iaccarino, Caresta, Errico, Simeoli, Loncarevic, Conforto. All. Serpico; Arbitri: Luppichini di Viareggio e Forconi di Tolentino

MEDIA – La gara Basket Corato-Co.Ad. Pozzuoli sarà trasmessa in diretta Facebook audio-video sulla pagina Campi Flegrei News e in diretta radiofonica su Primaradio (88,8 e 89,6 Mhz) dalle ore 18,20. Sarà possibile seguire la diretta radio anche in streaming e sull’app Fm World sul proprio smartphone. La partita sarà, inoltre, trasmessa in differita sull’emittente televisiva Campi Flegrei (551 e 877) del digitale terrestre.