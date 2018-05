POZZUOLI – La Virtus Pozzuoli continua a sognare la serie B: ieri 12 maggio nella gara 1 della finale play off i ragazzi di coach Serpico battono per 72-68 la Pallacanestro Angri in quella che è stata una gara mozzafiato all’ultimo canestro. I puteolani partono in svantaggio poi nell’intervallo riescono a pareggiare per poi vincerla nei minuti finali. Da segnalare una cornice di pubblico a dir poco pazzesca che ha accompagnato per tutta la gara le aquile di Pozzuoli con dei cori stupendi. Il migliore marcatore in campo per i puteolani è stato Loncarevic che ha siglato ben 15 punti, in una gara non facile, dove ha vinto chi ci ha messo più cuore.

IL COACH – Alla fine della gara raggiante, il coach Serpico, dichiara: “E’ stata una vittoria importante, per assicurarci la bella in casa, siamo partiti malissimo, molli sulle gambe, siamo andati a -14, e non è facile recuperare. Ma non abbiamo mollato un attimo, nell’intervallo li abbiamo presi, il cuore ha fatto la differenza. Pozzuoli ha risposto presente stasera, abbiamo avuto un pubblico stupendo, è stato favoloso vincere di fronte ad un pubblico così bello”

TABELLINO

VIRTUS BASKET POZZUOLI vs PALLACANESTRO ANGRI 72-68

VIRTUS POZZUOLI: Orefice 13, Innocente 2, Longobardi 5, Dimitrov 13, Caresta 5, Errico 13, Simeoli 6, Loncarevic 15. All. Serpico

PALLACANESTRO ANGRI : Cimminella 17, Carrichiello 20, Dimitriu 5, Melillo 3, Luongo 8, Balestrieri 3, Forino 12. All. Massaro