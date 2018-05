BELLIZZI – Vittoria fondamentale ieri 2 maggio per la Virtus Basket Pozzuoli: battuto nella gara di ritorno, in trasferta, il Bellizzi per 61-72 e con questa cruciale vittoria le aquile di Pozzuoli approdano alla finale play off. Partita equilibrata ieri quella che si è consumata a Bellizzi, contro una buona formazione, ma i ragazzi di coach Serpico sono riusciti a dimostrare tutta la loro superiorità e a continuare a correre per il sogno promozione. Il primo quarto si chiude per 14-15, il secondo per 22-29, il terzo per 43-50 e l’ultimo per 61-72.

Brilla tra i puteolani Dimitrov che mette a segno ben 22 punti, onore anche al Bellizzi che ha affrontato a viso aperto la gara e i migliori in campo per la compagine salernitana sono stati Dondur e Trapani con 17 centri maturati.

LA SODDISFAZIONE DEL COACH MAURO SERPICO – A fine gara il condottiero dei puteolani, il coach Mauro Serpico, felice della conquista della finale play off, dichiara: “È una soddisfazione immensa essere in finale. Abbiamo migliorato il piazzamento dell’anno scorso e questo è già un premio al nostro lavoro che ogni giorno svolgiamo in palestra insieme ai ragazzi! Oggi era una partita dura è diversa da prima gara,siamo stati bravi a portarla dove volevamo noi, l’abbiamo sempre condotta fin dall’inizio e senza mai disunirci siamo riusciti a vincere in un campo difficile una gara importante! Ora ci godiamo questa vittoria,poi inizieremo a pensare alla finale che ci aspetta”.

TABELLINO BASKET BELLIZZI – VIRTUS BASKET POZZUOLI 61-72

Basket Bellizzi: Spinelli 7, Ferrigno 2, Valentino 3, Dondur 17, Di Mauro 6, Diop 4, Trapani 17, Esposito 7. All. Orlando

Virtus Basket Pozzuoli: Orefice 10, Innocente 6, Longobardi 8, Dimitrov 22, Caresta 5, Errico 6, Simeoli 10, Loncarevic 6. All. Serpico