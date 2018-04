POZZUOLI – Vittoria con dominio assoluto nella prima semifinale play off per la Virtus Basket Pozzuoli che batte per 79-48 il Basket Bellizzi. A brillare sempre di più tra le fila puteolane è stato il capitano Salvatore Errico, che proprio nella gara di ieri, ha totalizzato ben 25 punti. Ora massima concentrazione per la gara di ritorno contro il Bellizzi che si disputerà mercoledì 2 maggio.

TABELLINO VIRTUS BASKET POZZUOLI -BASKET BELLIZZI 79-48

Pozzuoli: Orefice 6, Di Domenico, Mehmedoviq, Innocente 7, Longobardi 11, Dimitrov 11, Djenadic, Caresta 9, Errico 25, Simeoli 4, Loncarevic 6, Conforto. All. Serpico

Bellizzi: Spinelli 15, Ferrigno 1, Bassano 6, Giordano, Valentino 1, Dondur 8, Barrella, Di Mauro 3, Sconza ne, Diop, Trapani 10, Esposito 4. All. Orlando