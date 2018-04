CASERTA – La penultima giornata del girone di ritorno termina con una grande vittoria di carattere per gli uomini di coach Serpico che riescono a conquistare 2 punti importanti, in trasferta contro il Basket Casapulla. Il match termina per 76-83.

Una gara che si è avviata in modo timido ma poi nella metà del terzo quarto, i puteolani hanno inserito la marcia giusta ed espugnato il Pala “Vignola” di Caserta.

Il primo quarto termina per 24-25, il secondo per 45-37, il terzo per 67-66 e l’ultimo per 76-83.

A brillare per la Virtus Pozzuoli sono stati Mario Innocente, che ha totalizzato 22 punti, e Roberto Simeoli che ne ha realizzati 21. Buona prestazione dei padroni di casa con Di Lorenzo protagonista con 21 punti messi a segno. Adesso appuntamento alla prossima gara che sarà l’ultima di campionato, in casa al Pala “Errico”, per poi volgere lo sguardo ai play off per fare il salto di categoria.

TABELLINO BASKET CASAPULLA VS VIRTUS BASKET POZZUOLI 76-83

BASKET CASAPULLA: Di Lorenzo 21, Mastroianni 4, Olivetti 13, Del vaglio 6, Esposito 2

Damiano 5, Nacca 19, Lillo 4

VIRTUS BASKET POZZUOLI: Orefice 10, Di Domenico n.e, Innocente 22, Dimitrov 10

Denadic 0, Iaccarino n.e, Caresta 0, Errico 11, Simeoli 21, Loncarevic 6, Conforto 3