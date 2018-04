POZZUOLI- La Virtus Basket Pozzuoli ritorna a vincere e a sorridere nella sua roccaforte del Pala Errico: vittoria per 86-70 contro il Mugnano e quindi il sogno play off per giungere in serie B continua. Miglior marcatore per il puteolani il solito Orefice con 20 punti maturati.

TABELLINO VIRTUS BASKET POZZUOLI – BASKET MUGNANO 86-70 Pozzuoli: Orefice 20, Di Domenico ne, Mehmedoviq, Innocente 9, Dimitrov 11, Iaccarino, Djenadic 2, Caresta 13, Errico 12, Simeoli 8, Loncarevic 4, Conforto 7. All. Serpico Basket Mugnano: Sarnataro 4, Vaccaro, Cotena, Angelino 21, Pascarelli, Del Duca 18, Montanino, De Gregorio 13, D’Angelo 8, Verde, Barone 6. All. Olivo