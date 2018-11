POZZUOLI– Reduce dai due pesanti K.O. in trasferta con la Viola Reggio Calabria prima e con la Decò Caserta poi, ritrova il successo la Virtus Bava Basket Pozzuoli che al PalaErrico ha avuto la meglio sulla Treofan Battipaglia vincendo con il risultato finale di 73-63. Una vittoria importantissima per la squadra di coach Serpico che in sol colpo fa suo lo “scontro diretto” contro una concorrente per la salvezza ed al tempo sorride per il primo vero acuto stagionale del suo colpo di mercato, Gennaro Tessitore, top-scorer con 27 punti a referto ed MVP del match.

LA CRONACA– Pozzuoli è chiamata a rialzare la testa dopo le scoppole subite nelle ultime due uscite ma in avvio pare bloccata ed è Battipaglia a condurre portandosi prima sul 6-11 poi sul 12-17 con i flegrei che però iniziano ad ingranare. Alla prima sirena il canestro Longobardi consente ai suoi di stare avanti 18-17. Nel secondo quarto, la svolta del match: parziale di 13-4 con capitan Errico dominante su ambo i lati del campo. La squadra di Serpico accelera e per Battipaglia sono dolori. Prima c’è il 31-21 del 17′ poi grazie alla tripla di uno scatenato Tessitore Pozzuoli chiude il primo tempo sul 42-28. Al rientro della pausa lunga, i flegrei hanno un black-out. Gli ospiti arrivano fino al 47-43 e torna tutto in discussione. Sono Carrichiello, tra i più positivi, e il solito Errico a rianimare i compagni che al 30′ riprendono quota (59-50). Nell’ultimo quarto si segna poco ma la Virtus Pozzuoli, che con la tripla di Longobardi al 36′ è sul 66-54, non si volta più indietro ed alla sirena finale c’è il definitivo 73-63.

VIRTUS BAVA POZZUOLI-TREOFAN BATTIPAGLIA 73-63

Virtus Pozzuoli: Tessitore 27, Carrichiello 13, Errico 10, Dimarco 4, Bini 10, Conforto ne, Caresta, Longobardi 9, Mehmedoviq, Mangiapia ne, Denadic ne, Aiayi ne. All. Serpico

Treofan Battipaglia: Locci 10, Gambarota 12, Dispinzeri 4, Martino 17, Murolo 4, Ronconi 14, Vietri ne, Visconti ne, Santoro, Federico ne, Melillo 2, Del Vacchio ne. All. Serrelli

Arbitri: Picchi di Ferentino e Cattani di Cittaducale

Note: Tiri da 2 Pozzuoli 22/44 – Battipaglia 18/50; Tiri da 3 Pozzuoli 7/29 – Battipaglia 3/16; Tiri liberi Pozzuoli 8/10 – Battipaglia 18/23; Rimbalzi Pozzuoli 44 (Carrichiello e Errico 9) – Battipaglia 49 (Locci 13); Valutazione Pozzuoli 75 (Tessitore 25) – Battipaglia 81 (Martino 23). Usciti per 5 falli: Bini (37′).