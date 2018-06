Avvio di partita dai ritmi piuttosto alti, per la Virtus importanti i canestri di Caresta e Simeoli nel pitturato ma sono i liguri a chiudere in vantaggio la prima frazione sul 17-18. Primo significato strappo alla gara, gli uomini di coach Serpico accelerano grazie anche all’apporto di Orefice dalla panchina, suoi i liberi del 36-26 al 18′. Fine primo tempo mini break di Genova e c’è il 38-34. Sale ulteriormente il livello di intensità in campo, ma è sempre Pozzuoli, trascinata da Innocente, a condurre alle fine del terzo quarto: 57-53.