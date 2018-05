POZZUOLI – La Co.Ad. Pozzuoli qualificandosi alle fasi nazionali è stata inserita nel concentramento B dove ci sono il Basket Corato, primo classificato nel campionato pugliese, e l’Ubs Foligno, prima classificata del campionato umbro. Si giocherà in campo neutro nel week end dal 1 al 3 giugno. L’impianto di gioco scelto dalla Fip è il Palasport Ponte Grande di Ferentino. La Co.Ad. Pozzuoli scenderà in campo venerdì 1 giugno contro il Basket Corato. Sabato 2 giugno, invece, la perdente della partita del giorno prima affronterà l’Ubs Foligno. La domenica, infine, la vincente dell’incontro giocato il venerdì affronterà sempre la formazione umbra. I raggruppamenti delle finali nazionali sono quattro e la vincente di ciascuna sarà promossa direttamente in serie B. Le seconde classificate di ogni concentramento effettueranno uno spareggio promozione in campo neutro secondo i seguenti accoppiamenti:

1ª giornata (Semifinali)

SABATO 9 GIUGNO: Gara 1: 2ª concentramento A vs 2ª concentramento B

Gara 2: 2ª concentramento C vs 2ª concentramento D

2ª giornata (Finale)

DOMENICA 10 GIUGNO:

Vincente Gara 1 vs Vincente Gara 2