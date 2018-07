POZZUOLI – La Co.Ad. Pozzuoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione per la riconferma della guardia Nicola Longobardi. La guardia originaria di Pozzuoli è stato tra gli artefici della promozione in serie B dove nell’ultimo campionato ha segnato ben 400 punti. «La conferma di Longobardi rappresenta la continuità di un progetto di cui fa parte anche Caresta con cui abbiamo già raggiunto l’accordo – afferma Fulvio Palumbo, direttore generale della Virtus Pozzuoli -. Longobardi è un prodotto del nostro settore giovanile che nelle ultime due stagioni è riuscito a migliorare molto e a ritagliarsi spazio e minutaggio importanti. La società ripone grande fiducia in lui e siamo certi che anche in serie B non deluderà».

GIOVANILI – Longobardi ha iniziato nel mini basket del Virtus Pozzuoli per, poi, man mano arrivare nella prima squadra dove ha esordito nella stagione 2012-2013. In carriera, finora, ha realizzato 918 punti in 139 partite con un top di 21 punti in una singola gara. Una curiosità: Longobardi è cugino di Ernesto Carrichiello, primo acquisto messo a punto dalla Co.Ad. Pozzuoli per allestire il roster della serie B.