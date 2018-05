CASTELLAMMARE – Questa mattina, a Castellammare di Stabia, i carabinieri della Stazione di Pianillo di Agerola hanno dato esecuzione a due ordinanze di applicazione di misura cautelare emesse dai GIP di Napoli e Torre Annunziata, su richiesta della competenti Procure dei Minori e oplontina, nei confronti di 2 indagati (liberi, con precedenti specifici) ritenuti responsabili di concorso in due rapine aggravate dall’uso delle armi e lesioni personali. L’indagine, dirette dalle rispettive Procure e basata sull’analisi di svariate immagini riprese da più circuiti di videosorveglianza e sulle conseguenti individuazioni fotografiche, nonché sulle dichiarazioni della vittima, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 2 soggetti – madre e figlio, minore degli anni 18 all’epoca dei fatti – entrambi pluripregiudicati con reati specifici, che il 20 e il 21 dicembre 2017, all’interno della stazione ferroviaria di Piano di Sorrento e a bordo del treno EAV (Ente Autonomo Volturno, ex Circumvesuviana) in direzione Castellammare di Stabia, avevano commesso due rapine ai danni di un ambulante e di una donna, a quest’ultima cagionando lesioni con un coltello.

BANCONOTA IN BOCCA – Gli indagati, infatti, il 20 dicembre, avevano rapinato un palloncino a led da un ambulante, con la minaccia che qualora avesse preteso il pagamento, gli avrebbero asportato anche il portafogli. Alla scena aveva assistito una donna, che aveva preso le parti dell’ambulante, e che a sua volta veniva minacciata verbalmente e con un coltello, non venendo ulteriormente aggredita, poiché gli aggressori erano stati allertati dai presenti all’interno della stazione della presenza di telecamere. Il 21 dicembre, sul treno con direzione Castellammare di Stabia, la donna, salita a Meta, veniva riconosciuta dagli stessi malviventi e rapinata della somma contante di 730 euro che la stessa aveva nel portafogli, venendo colpita all’addome con un coltello da parte della rapinatrice, mentre il figlio, per bloccarle la bocca, le aveva infilato una banconota da 10 euro. I correi, dopo la denuncia presentata ai Carabinieri della Stazione di Pianillo di Agerola, venivano identificati, poiché effigiati da più telecamere dell’E.A.V., nonché private e comunali. La donna è stato associata presso la Casa Circondariale di Pozzuoli, mentre il figlio è stato associato al CPA di Napoli – Colli Aminei.