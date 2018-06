BACOLI – Una giornata gratuita di pratica yoga e meditazione solare per celebrare il solstizio d’estate all’acropoli degli Scavi di Cuma. L’appuntamento è per domenica 24 giugno dalle ore 11 alle ore 17. La millenaria arte e filosofia di vita d’Oriente incontra il Mito del Mediterraneo in uno dei siti più preziosi e ricchi, immortalato da Omero e da Virgilio. L’idea di praticare lo yoga nei musei e nei siti archeologici e di mettere in relazione le opere d’arte con le forme della pratica yoga, nasce dalla convinzione che il connubio tra cultura, mito, bellezza e ricerca interiore nei suggestivi spazi dei musei e dei siti possa favorire lo sviluppo armonico dell’essere umano, con un beneficio personale e sociale.

IL PROGETTO – La manifestazione si svolge in occasione dell’VIII Giornata Mondiale dello Yoga – IV International Yoga Day dell’ONU, e rientra nell’ambito del progetto «Lo Yoga per i Musei – i Musei per lo Yoga». Il 24 giugno vuole essere l’inizio di una proficua collaborazione tra la Scuola di Yoga Integrale, organizzatrice dell’evento, e il Parco Archeologico dei Campi Flegrei: un percorso condiviso per dare risalto e sostegno e diffondere la conoscenza di questo immenso patrimonio. Il progetto di yoga sociale della Scuola di Yoga Integrale (attiva in Italia dal 1986), tra i suoi partner ha anche il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Il Polo Museale della Campania, il Museo e Real Bosco di Capodimonte. «La giornata di yoga a Cuma – spiega il direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, Paolo Giulierini – permetterà di conoscere un luogo particolare nel suo genere, vivendo un sito archeologico diversamente dal solito, coniugando cultura e benessere. Anche questo e conoscere il nostro patrimonio».

COME PARTECIPARE – Per partecipare sarà sufficiente acquistare il biglietto di ingresso al sito di Cuma che permette, in due giorni, anche la visita dell’Anfiteatro Flavio, del Castello di Baia-Museo archeologico dei Campi Flegrei e delle Terme romane. Info e prenotazioni : Scuola di Yoga Integrale, tel. 3407830920 [email protected]