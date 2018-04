BACOLI – Si è svolto ieri l’evento “T’accompagno, viaggio tra arte, cultura e natura”. Il Parco Monumentale di Baia, sito in via Bellavista, ha ospitato gli allievi dell’Istituto Comprensivo Plinio il Vecchio e Paolo di Tarso. L’iniziativa è stata organizzata dal Laboratorio Cumano, con la collaborazione delle ACLI, di Archè, dell’Istituto Statale Giovanni Falcone e dell’associazione Legambiente di Bacoli. L’evento è stato patrocinato dai Comuni di Bacoli e Monte di Procida e dal Parco Regionale Campi Flegrei. Durante la visita guidata, gli alunni hanno seguito con attenzione e stupore l’intervento di Ciro Amoroso, operatore culturale del Comune di Bacoli, che ha ripercorso le tappe principali della storia del Parco Monumentale.

L’INIZIATIVA – I bambini sono stati protagonisti di alcune scene teatrali itineranti. In apertura, l’assessore del Comune di Bacoli Giuseppe Luongo ha accolto i presenti. Durante l’evento è intervenuto il sindaco del Comune di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese che ha espresso parole di apprezzamento per questo tipo di iniziativa finalizzata alla promozione del territorio coinvolgendo le scuole. Al termine della visita un rinfresco con prodotti locali per gustare i sapori tipici dei Campi Flegrei. Una giornata per riscoprire le bellezze del territorio e della natura all’interno del Parco Monumentale di Baia.