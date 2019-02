BACOLI – La città di Bacoli scalda i motori in viste delle elezioni. E il candidato sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, non resta a guardare. Fissato per domenica l’incontro con i cittadini per discutere di legalità. Alla guida del movimento “Assieme”, in cui sono confluite le associazioni “Freebacoli” e “Diamo a Bacoli”, l’ex primo cittadino ha già siglato una prima alleanza con Salvatore Illiano. A prendere il via, intanto, sono anche i gruppi tematici di studio finalizzati alla realizzazione del nuovo programma elettorale, di pari passo all’ascolto di tutte le categorie: dai commercianti ai professionisti, dai medici alle scuole attraverso i vari incontri organizzati. «Cercheremo di dare le possibili soluzioni ai problemi quotidiani. E contemporaneamente getteremo le basi per i progetti più importanti», annuncia la coalizione.

CENTROSINISTRA E CENTRODESTRA – A muovere i primi passi in vista del ritorno alle urne c’è anche il Partito democratico di Bacoli che annuncia la costruzione di «un’alternativa progressista, democratica, civica che porti Bacoli fuori dalle sacche del dissesto». I democrat smentiscono possibili alleanze con il centrodestra così come si era vociferato nelle scorse ore. Sul fronte opposto sembra, invece, che sia il rappresentante di Fratelli d’Italia, Nello Savoia, a voler puntare alla fascia tricolore.