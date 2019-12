BACOLI – Il Comune di Bacoli, in collaborazione con il Consolato della Repubblica del Benìn a Napoli, e con il patrocinio di tutti i Comuni dei Campi Flegrei, promuove l’iniziativa “Bacoli-Benin: una passeggiata per l’acqua”, un evento benefico che ha lo scopo di sensibilizzare la comunità flegrea sul tema dell’acqua intesa come patrimonio mondiale, risorsa naturale che scarseggia in alcune parti del mondo, come nella Repubblica del Bénin, riflesso dell’intero continente africano. L’evento si terrà domenica 22 dicembre e vedrà la presenza del console del Bénin a Napoli, Giuseppe Gambardella, del sindaco della città di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, del Presidente del Consiglio Comunale di Bacoli, Mauro Cucco. Presenti le autorità civili e militari dei Comuni dell’area flegrea e dell’area metropolitana di Napoli nonché esponenti della Regione Campania.

LA SOLIDARIETA’ – L’iniziativa è aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza, in particolar modo sono invitate a partecipare tutte le associazioni del territorio, gli istituti scolastici nonché i soggetti imprenditori più sensibili alla tematica in essere. “Bacoli-Benin: una passeggiata per l’acqua” offrirà a tutti una grande occasione di riflessione: la fortuna di poter consumare tutta la quantità di acqua (e non solo) di cui si dispone. Il semplice impegno ad evitare lo spreco sarà un grande gesto di civiltà e di solidarietà cui potranno far seguito altre attività al fine di creare una “condotta umana” che porti acqua e amore ovunque ce ne sia bisogno. L’ufficio Cultura del Comune di Bacoli, rappresentato da Ciro Amoroso, guiderà i partecipanti alla riscoperta di ciò che fecero i Romani, ovvero di come seppero sfruttare al meglio la risorsa acqua, realizzando la Piscina Mirabile quale punto di raccolta finale dell’acquedotto augusteo che portava l’acqua dal Serino fino ad approvvigionare la flotta romana di Miseno, la Classis Praetoria Misenensis. Un giro, una passeggiata intorno al Lago Miseno, a partire dall’incontro presso la cosiddetta “villa nuova” di Bacoli (arena adiacente l’area parcheggio), aperta a chiunque voglia parteciparvi, in cambio di un contributo solidale di 5 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini (Under 16), proventi che andranno al comitato organizzativo pro Benin.