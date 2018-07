BACOLI – I carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno arrestato Isaiah Aghayor, un 27enne di origine nigeriana già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, per violenza, resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale.

LA TELEFONATA AL 112 – Alcuni cittadini avevano chiesto al 112 l’intervento di una pattuglia in via Vanvitelli segnalando un uomo che infastidiva gli avventori di un panificio. I militari hanno quindi velocemente raggiunto l’indirizzo fornito, trovando Aghayor ancora lì a spintonare i clienti del negozietto. Alla vista dei carabinieri il 27enne non ha nemmeno accennato a calmarsi, anzi ha continuato a spintonare chiunque si trovasse a tiro ed ha anche opposto resistenza ai militari per sottrarsi all’identificazione ed al controllo. Dopo poco è stato, comunque, immobilizzato ed è stato ammanettato e tratto in arresto. Al termine delle formalità è stato tradotto a Poggioreale.