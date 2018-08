BACOLI – Una piccola imbarcazione con tre persone a bordo si è ribaltata nelle acque antistanti la spiaggia di Miseno. Provvidenziale è stato l’intervento dei militari della Guardia Costiera che appena ricevuto l’sos hanno raggiunto il natante con un mezzo partito da Baia. Gli occupanti del barchino sono stati tratti in salvo e nessuno dei tre ha riportato conseguenze. Le indagini per stabilire le cause dell’incidente sono condotte dalla Capitaneria di Porto di Pozzuoli, diretta dal comandante Marco Ruberto.