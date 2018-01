BACOLI – Una lite furibonda ieri sera è avvenuta nel parcheggio di Via Papinio Stazio a Torregaveta, protagonisti due ragazzi di 16 anni residenti a Bacoli. Lo scontro sarebbe stato causato da un litigio in chat su Whatsapp. Dopo poche ore, i due hanno deciso di incontrarsi a Torregaveta. Accompagnati dai rispettivi amici, i ragazzi sono giunti nel parcheggio dove è scoppiata la rissa. Sul luogo, si sono recati i Carabinieri del Comune di Monte di Procida, che hanno placato gli animi e ristabilito l’ordine. I carabinieri indagano sull’accaduto. Non ci sono state gravi conseguenze fisiche per i due ragazzi, coinvolti nello scontro. Allarmati gli abitanti del posto che mai avrebbero immaginato, in questo periodo piuttosto tranquillo, una rissa nell’area di Torregaveta.