BACOLI – La notizia è che il Tam (Torneo Amatoriale Montese) ritorna, e lo fa in grande stile. Per celebrare la sua ottava edizione, il Torneo di riferimento mediatico dei Campi Flegrei, decide di scegliere uno dei migliori campi di calcetto della zona come palcoscenico: l’Oblio di Miliscola. Una cornice suggestiva a due passi dal mare, tra calma, brezza marina, un clima ideale per fare esprimere al meglio le doti di tutti i calcettisti amatoriali. Il torneo in passato ha ospitato calciatori del calibro di Mario Marotta (ex Casertana e Juve Stabia in Lega Pro), Gennaro Iezzo (ex Napoli), Gennaro Scarlato (ex Napoli), Tommaso Manzo (ex Sibilla, Monopoli ecc.) e Generoso Rossi (ex Venezia, Bari, e Lecce in Serie A). Per questa ottava edizione il TAM prenderà parte ad un’iniziativa di lusso.

IL PROGETTO – Grazie all’associazione SFERA ITALY di Fabio Capuano, il TAM farà da vetrina per il progetto internazionale “Play for Human Rights”. Nel mese di maggio, saranno ospitati dall’associazione una rappresentanza di ragazzi provenienti da Cipro, Croazia, Spagna, Serbia, Ucraina, per discutere di rispetto dei diritti umani attraverso lo sport. Il torneo avrà inizio la prima settimana di Aprile, e avrà durata fino a Luglio inoltrato. Previsti importanti premi finali, come da tradizione e tanto ma tanto spettacolo garantito.