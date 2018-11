BACOLI – Sono stati consegnati ufficialmente i lavori alla ditta per la realizzazione di nuove nicchie nel cimitero comunale di Bacoli per un importo di 891.918,01 euro. Le opere sono state aggiudicate nel 2016 ma, per una serie di problematiche, non hanno mai preso il via. «Si è risolta una questione che si trascinava da tempo e adesso si auspica che i lavori previsti, della durata di un anno, possano consegnare alla comunità bacolese che ha in buona parte già versato le somme dovute quell’ampliamento cimiteriale tanto atteso», fa sapere il commissario straordinario Francesco Tarricone.