BACOLI – Una sede per gli uffici dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei nel Complesso Vanvitelliano del Fusaro. Il commissario straordinario del Comune di Bacoli Francesco Tarricone, in accordo con il commissario liquidatore del Centro Ittico Campano Spa Domenico Oriani, ha concesso in comodato d’uso gratuito due locali all’Ente guidato dal presidente Gennaro Carotenuto. “Come sottolineato nell’atto di comodato in uso – afferma in un comunicato il commissario Tarricone – il trasferimento della sede dell’Ente nel prestigioso Complesso Vanvitelliano del lago Fusaro persegue la finalità di agevolare forme di collaborazione nelle iniziative di miglioramento del sito borbonico, nel quadro delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale dell’area flegrea – conclude – anche mediante accordi di partenariato con le amministrazioni statali, regionali, locali ed Organismi del Terzo Settore onde individuare forme, modalità e tempi di reperimento delle occorrenti risorse finanziarie”.