BACOLI – Nello Savoia è il nuovo presidente provinciale di Fratelli d’Italia. Lo ha sancito, nei giorni scorsi, Giorgia Meloni, leader del partito. «Rilanciare sul territorio l’appello ai Patrioti! Questo, uno dei compiti che mi è stato affidato dalla Meloni». Ha esordito così l’ex presidente del Consiglio del Comune di Bacoli, voluto alla guida del partito nei 92 Comuni della Provincia di Napoli.

GLI OBIETTIVI – «La nostra nazione – continua Savoia – corre il grave rischio di perdere la propria identità e per questo occorre che i patrioti, quelli che tengono davvero alla nostra nazione, scendano in campo. Siamo diventati la nazione che lascia partire 100mila giovani laureati ogni anno, mentre accoglie 500mila immigrati che sono privi di competenze e professionalità. È necessario – ha continuato l’esponente del partito della Meloni – trattenere le nostre risorse mettendole in condizione di poter lavorare, perché la priorità resta quella dell’occupazione».

IL PROGRAMMA – «Il nostro programma sarà reso pubblico nei prossimi giorni e siamo sicuri che temi come quelli del sostegno alla Famiglia, del sostegno alla natalità e della fiscalità di vantaggio per chi assume, ci garantiranno il consenso degli italiani. La prossima settimana – conclude entusiasta Savoia – incontrerò anche gli alleati del centrodestra, per gettare le basi del lavoro comune che ci dovrà portare alla vittoria».