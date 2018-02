BACOLI – Nascondeva l’erba nel retrobottega della vineria del papà: arrestato dai carabinieri. Si tratta di Stefano Schiano di Cola, un 26enne del posto, scoperto dai carabinieri della stazione di Bacoli a detenere 95 grammi di marijuana nel retrobottega dell’attività commerciale del padre. Oltre alla busta piena di marijuana teneva anche 2 bilancini per pesare le dosi. Il giovane è stato arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e, in attesa del rito direttissimo, tradotto ai domiciliari.