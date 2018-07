BACOLI – Una coppia è stata soccorsa in mare dalla Guardia Costiera ieri al largo di Capo Miseno. I due diportisti, un uomo e una donna, ieri mattina erano a bordo di un natante quando il motore dell’imbarcazione si è spento all’improvviso. Lanciato l’SOS i due sono stati poco dopo raggiunti in mare da una motovedetta della Guardia Costiera. Gli uomini della Capitaneria hanno messo in salvo i due diportisti mentre la loro imbarcazione è stata trainata fino a Miliscola.