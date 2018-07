BACOLI – Si svolgeranno giovedì alle 14. 30 i funerali di Antonio Sommella, il 22enne morto dopo un terribile schianto al volante della sua auto. Il rito funebre si svolgerà all’interno della chiesa di Santa Cristina e Giuliana di Cuma.

LO SCHIANTO ED IL TRASPORTO IN OSPEDALE – L’incidente è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì scorsi, in via Cuma Licola. Il giovane ha perso il controllo della sua Peugeot 107, ribaltandosi. Subito gravi sono apparse le sue condizioni ed inutile si è rivelata la corsa all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Antonio è infatti deceduto all’alba. Dopo gli esami autoptici, la salma è stata dissequestrata per lo svolgimento dei funerali.