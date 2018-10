BACOLI – Sono tantissime le segnalazioni che arrivano da Bacoli e Monte di Procida, riguardanti principalmente la caduta di alberi . Un grosso pino si è abbattuto in strada a Baia, di fronte ad uno degli ingressi del Castello Aragonese, arteria tra le più trafficate della città di Bacoli. A Bacoli, in viale Olimpico il palo che reggeva l’nsegna di un locale è caduto sulla vetrata frantumandola in mille pezzi.

MONTE DI PROCIDA – Identico quanto accaduto poco fa a Monte di Procida, dove un fusto ha sfiorato le auto in transito in via Panoramica. In entrambi i casi, così come sta accadendo negli altri centri del comprensorio flegreo, si è in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco, impegnatissimi su più fronti. In questo momento a Monte di Procida sono state chiuse due strade. Via panoramica per cedimento alberi e via Le Croci per cedimento calcinacci.