BACOLI – Luci accese e una perdita d’acqua nell’ex scuola elementare di via Virgilio al Fusaro. A renderlo noto sono stati i residenti della zona e la pagina Facebook “Bacoli Vox”. Nelle ultime ore è stato rivolto un appello a tutte le autorità locali per il ripristino e la messa in sicurezza dell’edificio. Il grido d’allarme non è passato inosservato. Ieri, infatti, sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia municipale e i tecnici del Comune di Bacoli. «Grazie a tutti i cittadini che ci hanno segnalato l’accaduto così da poter avvisare le autorità competenti», scrivono gli amministratori della pagina Facebook “Bacoli Vox”.