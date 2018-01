BACOLI – Con due punti all’ordine del giorno lunedì 8 gennaio andrà in scena a Bacoli il Consiglio Comunale. Durante l’Assise si discuterà di: Legge di stabilità 2018 – Richiesta rimodulazione o riformulazione Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale approvato ai sensi degli artt. 243 bis e 243 ter del D. Lgs. 267/2000; e del riconoscimento debiti fuori bilancio: sentenza n. 278/17- del Tribunale di Napoli. La prima convocazione è per le ore 18, la seconda per il giorno 9 gennaio alle ore 18, presso la Sala Ostrichina del Compendio Vanvitelliano del Fusaro.