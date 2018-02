BACOLI – «Il Museo Archeologico dei Campi Flegrei è per la nostra terra un patrimonio così importante da meritare la giusta considerazione da parte dello Stato e delle Istituzioni. Sono anni invece che le associazioni competenti segnalano un problema non indifferente: la chiusura delle due sale principali del Museo. Il primo passo per ripartire è credere nelle proprie bellezze artistiche. Ed è per questo motivo che mi impegnerò con tutte le forze necessarie per garantire il totale sostegno alle associazioni interessate che da tempo stanno cercando in tutti i modi di richiamare l’attenzione del ministro Franceschini affinché le due sale vengano riaperte. Io sono con loro.» Lo ha detto questa mattina Severino Nappi, Responsabile Forza Italia Politiche per il Sud e candidato alla Camera dei Deputati in Campania 1 collegio 09 Ischia – Pozzuoli