BACOLI – Festeggiamenti nella città di Bacoli in occasione del Carnevale. Il primo evento in programma, “Carnival Festival”, si terrà nel pomeriggio nel centro storico. Le strade Via Gaetano De Rosa e Via Ercole, dalle 17, saranno animate da musica, giochi, regali e tanto altro. Le iniziative non finiscono qui, dal 10 al 14 Febbraio, la città ospita la prima edizione di “Bacoli in Maschera e in Amore”. L’evento giungerà nelle frazioni di Fusaro, Cappella, Baia e Bacoli. Previsti balli, musica e giochi per i partecipanti. Nella villa comunale saranno allestiti stand, area food e sfilate. Le maschere saranno ispirate ai seguenti personaggi: Console Romano Quinto Ortensio Ortalo, Borboni, Francesco II d’Asburgo, Aragonesi, Re Alfonso II d’Aragona, Gaio Giulio Cesare e gli dei Apollo, Venere, Mercurio, Diana e Giove. Infine il 14, nella villa comunale, è in programma uno spettacolo in onore del giorno di San Valentino. Un Carnevale ispirato alla tradizione e alla storia di Bacoli, in vista del centesimo anniversario della città. Domenica mattina anche il carro di Vivi l’Estate, che fa rivivere la favola di Cenerentola, percorre le strade del centro storico di Bacoli. Nel pomeriggio grande festa a Monte di Procida.