BACOLI – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Pozzuoli hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Marco Costigliola, un 40enne di Bacoli già noto alle Forze dell’ordine. I militari l’hanno sottoposto a controllo durante un servizio di perlustrazione per il controllo del territorio. Le perquisizioni, personale e del veicolo nonché, successivamente, dell’abitazione di residenza, ha portato al rinvenimento e sequestro 115 grammi di hashish e di materiale vario per il confezionamento che teneva occultato nel giardino. L’arrestato attende il rito direttissimo ai domiciliari.