BACOLI – Le aree parcheggio e gli spazi verdi del Fusaro versano nel degrado. A denunciarlo è il Coordinamento delle periferie, che punta il dito contro la presenza di ingombranti abbandonati, rifiuti per terra, erbacce incolte, preservativi e tovagliolini. La segnalazione è stata inoltrata al Comune di Bacoli e alla Flegrea Lavoro Spa per sollecitare interventi di manutenzione, di pulizia e di disinfestazione. Segnalati lo sversamento di rifiuti sul lungolago Fusaro e la necessità di intervenire di nuovo nel sottopasso della Cumana. Invocato pure lo spazzamento degli spazi.

LE RICHIESTE – Nella segnalazione inoltrata in Municipio, il Coordinamento delle periferie spinge per la pulizia del parcheggio adiacente il parco Vanvitelliano, la rimozione dei rifiuti, lo sradicamento delle erbacce lungo i marciapiedi, la copertura dei tombini scoperti pericolosi per la pubblica incolumità. Chiesti a gran voce pure il ripristino dell’illuminazione pubblica e la pulizia del sottopasso. Sotto la lente del gruppo la zona del belvedere, del lungolago e l’area parcheggio di viale Vanvitelli.