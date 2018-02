BACOLI – Due rapinatori sono stati arrestati nella tarda mattinata di oggi a Bacoli, nella frazione di Baia. I due, insieme ad altri due complici, hanno tentato di rapinare alcune attività commerciale in via Lucullo. In particolare nel mirino della banda, che si sarebbe mossa a bordo di una Fiat Punto grigia, era finita una macelleria. Ma a far saltare i piani ai rapinatori sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e della stazione di Pozzuoli che sono riusciti a bloccare e ad arrestare due componenti della banda. Alla scena hanno assistito diversi negozianti e clienti delle attività commerciali della zona. In questi minuti i militari stanno dando la caccia ad altri due uomini, ritenuti i complici degli arrestati. (seguiranno aggiornamenti)