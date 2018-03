BACOLI – Un torneo internazionale di Calcio Giovanile, in ricordo di Luigi Della Ragione, il ragazzo di Bacoli scomparso tragicamente in seguito ad un incidente stradale lo scorso 13 ottobre. Un torneo internazionale di Calcio Giovanile, in ricordo di Luigi Della Ragione, il ragazzo di Bacoli scomparso tragicamente in seguito ad un incidente stradale lo scorso 13 ottobre.

Un torneo che vedrà la partecipazione delle seguenti squadre: Scuola Calcio ASD Bacoli Sibilla (società organizzatrice), Rovesnik di Bershad-Vinicya (Squadra Ucraina),SSCNapoli, Paganese Calcio, Posillipo Calcio Juventus Youth, ASC Materdei.

Il Torneo si svolgerà dal 28 al 31 Marzo 2018 allo Stadio “Tony Chiovato” di Baia – Bacoli. Il calendario sarà ufficializzato a breve.

La manifestazione è patrocinata dalla Città di Bacoli e dalla Pro Loco Bacoli.

Venerdì 23 Marzo, alle ore 17.00, ci sarà la conferenza di presentazione presso i locali di Villa Cerillo – Bacoli (NA)

LUIGI DELLA RAGIONE – Luigi Della Ragione era un amante dello sport ed in particolare del Calcio. Amava i colori azzurri e li sventolava con orgoglio ed estrema passione. Tifoso di quel Napoli che ha seguito in Italia e all’estero, e della Sibilla Bacoli, con cui ha macinato tanti altri chilometri.

Le gradinate che affacciano sul prato verde erano la sua seconda casa. Quella casa dove poter esternare tutte le varie emozioni di un tifoso autentico e soprattutto un sentitosenso di appartenenza. Luigi aveva due grandi doti: un cuore enorme ed un sorriso sempre pronto a trasmettere allegria.

Tutto ciò continuerà a vivere nei suoi cari, nelle persone a lui vicine, nei suoi amici, ma soprattutto Luigi, in quanto amante della vita, dell’amicizia, della condivisione, deve continuare a vivere nei giovani come lui, negli anni.

Ed ecco che la massima espressione della sua passione, la massima espressione della sua partecipazione, la massima espressione della sua capacità di coinvolgimento si può tradurre in quel famoso rettangolo verde, dove 22 ragazzi si sfidano con gioia e spensieratezza, alla ricerca di gioia collettiva.

E da qui nasce l’idea di dedicare un torneo importante al suo ricordo.

Un torneo che parte quest’anno con una vocazione internazionale e si fonda sulla logica dell’aggregazione, dell’amicizia e dello sport, visto come fattore di crescita personale e professionale.

L’EVENTO – Il BACOLI FOOTBALL CUP è questo. Un torneo internazionale di calcio giovanile.

Il Memorial che parte quest’anno ma pone le basi verso un futuro sempre più ampio e coinvolgente.

Si è pensato quindi di dare un impronta quanto più possibile aperta al confronto tra società calcistiche professionistiche e non, e se possibile anche a società di altre nazioni, coinvolgendo alcune persone qualificate quali interfaccia delle società da invitare.

Riteniamo l’obiettivo raggiunto, con l’adesione di una squadra Ucraina, la Rovesnik di Bershad-Vinicya, di due squadre professionistiche, la SSC Napoli e la Paganese Calcio e tre squadre dilettanti, il Posillipo Calcio Juventus Youth, la Materdei Calcio e naturalmente la società organizzatrice, la Scuola di Calcio Bacoli Sibilla.

Si è pensato, nel contempo, che il BACOLI FOOTBALL CUP possa avere anche l’obiettivo di diffondere tra i ragazzi e tra i loro accompagnatori, stranieri e non, la conoscenza del nostro territorio, ricco di storia, di arte, di archeologia, di fenomeni naturali, di musica e di buona cucina, insomma di tanta bellezza.

Per questo motivo abbiamo predisposto, insieme all’Assessorato al Turismo, una serie di escursioni e/o incontri per mostrare a chi verrà il fascino della nostra terra.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie anche all’incoraggiamento e la sensibilità del Sindaco del Comune di Bacoli e della amministrazione tutta, con la delibera di patrocinio morale predisposta per la manifestazione e la disponibilità del campo sportivo Castello di Baia per tutte le gare da disputare e di altre strutture per vari eventi che si svolgeranno nell’ambito del torneo.

Un evento per Luigi, ma per tutti noi e per tutti coloro che ne prenderanno parte. Un tesoro da cullare, proteggere e diffondere.

Molto più di un Memorial.

UFFICIO STAMPA BACOLI FOOTBALL CUP