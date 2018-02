BACOLI – Al via la prima edizione del contest fotografico “Oltre il ponte”. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Culturale Phlegraeus, in collaborazione con il Parco Vanvitelliano del Fusaro. Protagonista del concorso la Casina Vanvitelliana e le sue mille sfumature, da catturare attraverso l’obiettivo della macchina fotografica. La partecipazione al contest è gratuita ed è rivolta a tutti i fotografi professionisti e non di tutte le età. Ogni concorrente potrà inviare un massimo di tre fotografie con la scheda di iscrizione al concorso allegata. Il materiale va inviato online entro le 24 del 18 Febbraio 2018. Le opere d’arte saranno giudicate dai cittadini che visiteranno la Casina nel periodo compreso tra il 2 Marzo ed il 1 Aprile, i quali esprimeranno la propria preferenza su un apposito cartoncino. In palio per il vincitore una targa ricordo, mentre tutti i partecipanti saranno omaggiati con un attestato.