POZZUOLI – Auto in fiamme, una famiglia di Pozzuoli messa in salvo. Ieri mattina una pattuglia della sezione Polizia Stradale di Napoli, in transito sulla Strada Statale 162 Dir, nei pressi del chilometro 0+700, ha notato una colonna di fumo sprigionarsi da una Peugeot 1008, ferma sul margine destro della carreggiata. A bordo del veicolo una persona ed un bambino di circa un anno visibilmente spaventati per quanto stava accadendo.

LE FIAMME – I poliziotti, scesi dal veicolo, hanno messo in sicurezza la circolazione e gli utenti e, unitamente al personale dei vigili del fuoco, in attesa di ulteriori soccorsi, hanno tratto in salvo il bambino ed il padre, un 35enne di Pozzuoli, allontanandoli dal veicolo che nel frattempo era stato avvolto dalle fiamme. Il tempestivo intervento della Stradale ha così evitato una grave situazione di pericolo per l’elevato numero di utenti in transito sulla tratta stradale. Successivamente l’auto distrutta dalle fiamme è stata sequestrata perché sprovvista di assicurazione e revisione.